Passageira da linha Dr Romário denuncia homem por comentários racistas; veja o vídeo

Alegretense denunciou ter sido vítima de racismo em ônibus coletivo. Ele fez dois vídeos para comprovar a ação de um desconhecido.

Na manhã de segunda-feira(6), a comerciária de 27 anos entrou na linha Dr Romário, como faz diariamente, em razão do trabalho na região central da cidade.

A mulher citou ao PAT que é negra, filha de pai negro e mãe branca. Ela ressaltou que trabalha no comércio de Alegrete, e sempre realiza o mesmo trajeto, ou seja, a mesma linha do transporte coletivo.

Contudo, assim que entrou no ônibus, o suspeito, que ela viu pela primeira vez, naquele momento, passou a falar de forma ofensiva sobre as pessoas negras.

“O veículo estava com muitos passageiros e a maioria se sentiu incomodada com a forma em que ele estava falando, porém, de negro, era apenas eu. Com o tom da voz alto e debochado, ele citava: “negro é negro e branco é branco, há diferença”- entre outras citações racistas. A maneira que ele se portava foi tão horrível que, mesmo eu com 1.70m fiquei intimidada. E antes de iniciar o vídeo ele estava falando que todo nego era fedido”- ressaltou.

A mulher também destacou que chegou a se aproximar da catraca para pegar o troco, mas o indivíduo se aproximou e seguiu a preferir xingamentos. “Quando percebeu que retirei o celular da bolsa, de forma debochada salientou: com celular a gente pode ir para o outro lado do mundo. Ele é grisalho, tem cerca de 1,70m e olhos azuis” – concluiu.

Assim que desceu do ônibus, a passageiro procurou a Delegacia de Polícia de posse dos vídeos que realizou e fez uma ocorrência por injúria racional frisando o desejo de representação criminal.

Ao ser questionada o motivo que não acionou a Brigada Militar, a vítima destacou que ficou com pânico, pois jamais imaginou que iria passar por algo semelhante e, também, percebeu que as pessoas estavam incomodadas, mas ninguém teve uma atitude, por isso, procurou a DP na sequência.