Moradores do bairro Vila Izabel cobram o início das obras de pavimentação asfáltica

Nos últimos dias, alguns moradores da localidade entraram em contato com a reportagem do PAT para procurar esclarecer quando de fato serão iniciadas as obras das ruas Arnaldo Balve e Manoel Bica Freitas.

A obra é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Planejamento que encaminhou uma licitação visando asfaltar ruas, que vai proporcionar melhoria exponencial no estado atual das vias. A emenda foi destinada pela Deputada Federal Franciane Bayer, que visa garantir uma melhor infraestrutura viária para população da região.

As obram tinham data de início para o meio do mês de setembro. Os moradores estranharam que não houve nenhuma movimentação que sinalizasse o início da pavimentação asfáltica. O valor estimado da obra gira em torno de R$ 598.113,54.