Passagens aéreas para Porto Alegre já estão à venda; veja o preço na simulação de ida e volta

Iniciou em junho a venda de passagens para os oito novos voos regionais que a Azul Linhas Aéreas no Rio Grande do Sul. Conforme a empresa, as rotas ligarão Porto Alegre a Alegrete, Bagé, São Borja, Santa Cruz do Sul, Canela, Vacaria, Santa Rosa e Erechim. A primeira decolagem no aeroporto Gaudêncio Ramos em Alegrete está prevista para o próximo dia 3 de agosto. No mesmo dia, as cidades de Bagé e Santa Cruz do Sul também terão operações aéreas.

Os voos serão cumpridos com aeronaves Cessna Gran Caravan, de nove assentos. Canela contará com um voo diário para Porto Alegre, enquanto Bagé, Erechim, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa e São Borja receberão quatro operações semanais. Neste início das ligações com a Capital, Livramento e Vacaria terão a opção do modal aéreo três vezes por semana.

A Prefeitura de Alegrete desenvolveu um projeto de revitalização da pista orçado em torno de R$ 300 mil. E finaliza as obras nos próximos dias. A reportagem do Portal Alegrete Tudo simulou a compra de uma passagem ida e volta até a Capital do Estado.

Para cumprir um trecho por estrada de pouco mais de 491 km, de ônibus são estimadas 7 h 40 min, e o valor da passagem custa atualmente entre R$ 176 e R$ 229. Mas se a viagem for de carro, o valor estimado em gastos no combustível é de cerca de R$500 para ida e volta, percorrendo os 986 km. O tempo de carro é de 6h25min aproximado para chegar até a Capital.

Agora quem optar pela passagem aérea vai precisar desembolsar um pouco mais e em 1h 50 min estará em Porto Alegre num voo sem escalas na ida. Do dia 3 de agosto até o final de setembro, serão voos segundas e quintas. A partir de outubro três vezes por semana, terças, quintas e sábados.

Acessamos o site da Azul – Linhas Aéreas Brasileiras (voeazul), e simulamos a compra de passagens ida e volta até Porto Alegre. Chama atenção a abreviatura para Alegrete (ALQ), A data de ida é dia 2 de agosto e o retorno no dia 5. A ida no Voo 5400, com saída às 13h05min de Alegrete e chegada às 15h em Porto Alegre, custa R$ 514,80.

Já a volta na quinta-feira (5), prevê saída às 9h de Porto Alegre, com chegada ao meio-dia em Alegrete, tem uma escala na cidade de Bagé por volta das 10h25min, e o valor é de R$ 823,69 totalizando R$ 1.338,49.

Em uma agência de turismo da cidade que comercializa passagens aéreas para todo Brasil, fomos informado que ainda não está disponibilizado a venda pela agência. Porém o atendente ressaltou que os valores variam.

Ainda navegando no site da Voeazul, um aviso em destaque comunica que os preços estão sujeito a alterações. A simulação foi feita na última sexta-feira (16), no período da manhã e um tempo estimado de 72 horas para concluir a compra dos bilhetes.

Júlio Cesar Santos Foto: Luis Alberto Neves