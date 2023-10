Passeio ciclístico do evangelho quadrangular da Vila Nova é atração neste domingo

A atividade começará a ser realizada a partir das 14h na frente da Sede da igreja, no bairro Vila Nova. Cada integrante do passeio poderá levar 1kg de alimento não perecível para ajudar as entidades carentes do Município. Os participantes estarão concorrendo a três bicicletas sendo duas para crianças e uma para adulto.

Saudade do Alegrete| Desgarrada do pago diz que na Semana Farroupilha a vontade de estar aqui é maior

A largada do percusso será na frente da igreja, e terá continuidade em volta da praça Getúlio Vargas e encerrará em frente ao ponto de partida. Após a realização da atividade, também estará acontecendo uma mateada solidária. A direção do evento convida a todos para participar desse grande projeto integrador entre país e filho.