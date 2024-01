Novo sistema de iluminação é implementado em Manoel Viana

A cidade de Manoel Viana está dando um passo importante em sua infraestrutura Municipal. As lâmpadas antigas estão sendo trocadas por novas no formato de LED, que garantem mais iluminação e durabilidade aos cidadãos vianenses.

A empresa ESB LIGHT de Erechim, foi a responsável por realizar os serviços. A nova tecnologia vai abranger diversos locais do Município como; ruas, praças e parques. Segundo estimativa da prestadora do serviço, nos próximos dias já vai haver uma mudança significativa na qualidade e na abragência da nova iluminação na “Cidade do Sol”.

No momento, os trabalhos estão concentrado no bairro Navegantes, na rua Fábio Mecking e entorno. Segundo o diretor de turismo, Eduardo Lara, é um passo importante para o desenvolvimento de Manoel Viana, vamos seguir sempre no caminho do melhor”, disse o servidor.