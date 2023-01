Mulher é violentamente agredida com golpes de facão; o acusado estava espiando a enteada tomar banho

Share on Email

Na madrugada desta quarta-feira(18), uma mulher foi violentamente agredida com golpes de facão pelo companheiro, ao questionar uma atitude suspeita em relação à filha.

Segundo informações, uma guarnição da Brigada Militar, por volta da 01h23min foi acionada na UPA, onde uma mulher de 50 anos, deu entrada ferida por golpes de facão na cabeça, rosto, mão, braço e nas costas.

A tentativa de feminicídio teria ocorrido no bairro Saint Pastous, Zona Leste de Alegrete.

O relato aos policiais foi de que o companheiro da vítima, um homem de 63 anos, estava espiando a enteada de 23 anos, tomar banho e, ao ser flagrado e questionado pela mulher a agrediu.

A filha da vítima saiu em defesa da mãe e o homem parou com as agressões. Na sequência, fugiu para o interior do bairro, e não foi localizado.

O facão usado, foi apreendido e entregue na Delegacia de Polícia onde foi realizado o registro da ocorrência.

A informação é de que a vítima, não corre risco de morte, mas permanece em observação na UPA.