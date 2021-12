Passo Novo teve confraternização de Natal no fim de semana

Share on Email

Aconteceu no último sábado(18), a festa de Natal, na Vila de Passo Novo.

O evento foi na Praça José Visintainer. A programação iniciou pela parte da tarde, com apresentações festivas e a chegada do Papai Noel com distribuição de presentes.

Também ocorreu a a distribuição de cachorro quente, pipocas, geladinhos, algodão doce e refrigerantes, além de brinquedos infláveis e cama elástica. Mais de 200 pessoas estiveram no local e fizeram do momento uma grande confraternização.

A organização do evento contou com o apoio da comunidade e Equipe da ESF Passo Novo, assim como, vereador Itamar Rodriguez (PP). Qualidade de vida também é desfrutar da companhia da família e dos amigos. Aproveitar as festas de fim de ano para estar ao lado de pessoas queridas e relaxar.



Os organizadores agradecem cada doação que foi de grande valia pois se não fosse a colaboração de cada um, o evento não seria um sucesso. “Não vamos citar nomes porque foram inúmeras colaborações de vários lugares não só dos moradores como de pessoas de Alegrete, Manoel Viana e, até mesmo, outros lugares que abraçaram a causa e juntos fizeram acontecer”- destacam os moradores.



A equipe organizadora deixa a seguinte mensagem:



Neste Natal, deixe para trás todas as desavenças. Olhe para o milagre da vida e alegre-se com os pequenos detalhes do seu dia a dia. Abrace quem você ama, disponha-se a ajudar os necessitados. Não dê relevância para o que não lhe faz bem! Tenha um feliz Natal e olhe somente para o amor que paira sobre essa data!