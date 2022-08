Mamaço, no Agosto Dourado, incentiva mães amamentar seus bebês em Alegrete

Mamaço na Santa Casa de Alegrete- DTG Clube Juventude

Neste dia 11, primeiro foi realizada uma palestra com as mães com filhos na Neo e na Pediatria. Depois, em frente do Hospital, foi realizado o já conhecido Mamaço, onde as mães amamentaram seus bebês. Participaram médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e servidores do Hospital.

Mamaço em Alegrete

A invernada do DTG do Clube Juventude fez uma apresentação aos participantes do Mamaço.

DTG Clube Juventude

Algumas mães não hesitaram e mostraram que amamentar mais que alimentar seus filhos, é um ato de amor.

Mamaço em frente à Santa Casa

A pediatra Drª Marilene Campagnolo é uma das que mais incentiva esta pratica por saber a importância da amamentação materna. Diz que até os seis meses é alimento exclusivo e que as mães tem que saber disso e amamentar seus filhos.

Servidores da Santa Casa de Alegrete

O mês de agosto foi designado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação – a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. No Brasil também escolheu-se este como o “Mês do Aleitamento Materno”