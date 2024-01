Patrulha Rural aborda veículo e apreende arma de fogo na Estrada do Silvestre

Durante a identificação, os policiais encontraram no banco traseiro do veículo um revólver calibre 38 desmuniciado, além de 06 munições intactas e 40 estojos do mesmo calibre.

A arma de fogo era de propriedade do condutor do veículo. No entanto, o homem não possuía porte para tal arma. Diante dos fatos, a guarnição tomou as medidas cabíveis e o encaminhou até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi feito o registro de ocorrência simples.