Paulo Duarte e banda na segunda live da campanha Juntos pela Vida, será neste sábado, dia 5

Inserido no projeto para aquisição de um aparelho de tomógrafo para Santa Casa de Caridade, acontece neste sábado (05), a segunda live em prol da campanha “Juntos pela Vida”.

Depois do estrondoso sucesso da live do Festival Gaúcho Coração, com Os Chacreiros, Gurizada Macanuda e Francisco Oliveira, que juntos consolidaram o projeto “Irmandade: Cantando à Caridade”, agora é as vez do pagode.

Paulo Duarte e Banda entram em cena com as melhores músicas do pagode. O objetivo da live é ajudar a Santa Casa conseguir o tomógrafo e também os músicos estarão recebendo doações de alimentos.

Durante a live transmitida ao vivo pelo canal do músico (cantorpauloduarte), serão disponibilizados 2 QR Codes. Um destinado a valores que são inteiramente doados a Santa Casa e outra para receber cestas básicas que serão doados a famílias que estão precisando.

Confira o canal do músico alegretense: youtube.com/cantorpauloduarte

Então, neste sábado a partir das 20h, Paulo Duarte, com direção musical de Vinicius Roodes no violão, Pablo Arnout – Cavaco, Mateus Rodrigues – Rebolo, Alexandre Teixeira – Pandeiro, Peterson Peres – Surdo, Lieber Oliveira – Reco, Baixo – Uilliam Krug, Bateria – Lucas Lopes e Saxofone – Cléo.

Com uma gama de apoiadores e patrocinadores como La Parrila, Paulinho Vídeo Produtora, Container Sonorizações, Delivery Much, Hauru Sushi, Mandrake, Kamana, Bomboniere Delicati, Dom black, Vila Burguer, JK Barbearia, Estúdio Maria BE-LU e Dedé Lopes Fotografia.

A ideia da campanha Juntos pela Vida é captar junto ao Poder Público, empresas e comunidade em geral o valor para o novo tomógrafo e sua infraestrutura de instalação. O valor é de R$830.000,00 para o tomógrafo computadorizado aquilions start 16 cortes da canon medical systems. E ainda será necessário mais R$170.000,00 para instalação e infraestrutura, valores estes que serão buscados até o mês de dezembro de 2020.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução