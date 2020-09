Agência bancária suspende atendimento, porque cliente estaria com coronavírus

Compartilhe











Na manhã desta sexta- feira(4), a informação de que uma pessoa entrou, na área interna do Banco de Brasil, infectada com coronavírus fez como que o acesso fosse suspenso temporariamente.

Um servidor da agência local informou que um cliente, realmente, acessou a parte interna do Banco e que estaria contaminado, mas não deu detalhes sobre o caso e disse apenas que acionou a Brigada Militar. A reportagem entrou em contato com a Brigada Militar que, até o momento, não havia recebido esta solicitação.

Uma enorme fila se formou em frente à agência. A reportagem do PAT esteve no local e o relato dos que esperavam é de que um funcionário do Banco disse que poderia demorar até uma hora o retorno do atendimento devido ao ocorrido. Na sequência, iniciou a desinfecção das dependências do banco.

Uma reunião em agosto, entre a Prefeitura, Ministério Público, Brigada Militar definiu que em caso de uma pessoa estar infectada e desrespeitar o isolamento ela poderá ser punida .

É importante esclarecer que o cidadão que teve o diagnóstico de Covid-19 confirmado e, descumprir a regra de isolamento domiciliar comete crime mais grave, pode ser punido com pena de até 04 anos, segundo dita o art. 131 do Código Penal: “praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio”. Nesse caso, a ocorrência irá gerar inquérito policial e passará a tramitar na justiça criminal comum.

Vera Soares Pedroso