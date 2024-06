PDT oficializa Zé Paulo Alvarenga como pré-candidato à Prefeitura de Alegrete

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) oficializou Zé Paulo Alvarenga como pré-candidato à Prefeitura de Alegrete. A confirmação do nome ocorreu durante uma reunião do diretório de indicação do partido no sábado (29).

O encontro reuniu membros do diretório e candidatos à Câmara de Vereadores. O presidente Sivens Carvalho informou que o pré-candidato Paulo Salbego, estava retirando o seu nome em defesa de uma união partidária, e por unanimidade Zé Paulo foi aclamado, como o pré-candidato do partido à Prefeitura.

O partido anunciou que as coligações e ajustes necessários serão trabalhados ao longo do período pré-eleitoral. O objetivo é formar uma composição forte que continue a apoiar as iniciativas do deputado federal Afonso Motta.

Zé Paulo, que já desempenhou papéis significativos no cenário político local(ex-vereador e ex-secretário de Segurança e Mobilidade Urbana), afirmou que trabalhará em prol do desenvolvimento sustentável e da melhoria dos serviços públicos em Alegrete. A reunião, além de confirmar seu nome, reforçou o compromisso do PDT com o fortalecimento das políticas públicas e o desenvolvimento regional.