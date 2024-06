Cpers de Alegrete entrega produção Pés Quentinhos a dirigentes estaduais

Como em todo estado, o 19º Núcleo do Cpers de Alegrete se engajou na campanha pés quentinhos em que professores e servidores de escolas estaduais aposentados fizeram desde mantas até meias e outros agasalhos para doar às famílias, duramente, atingidas pela catástrofe climática em maio passado no RS.

A produção das aposentadas de Alegrete foi entregue às dirigentes estaduais Rosane Zan, tesoureira geral do CPERS, e Glacir Weber do departamentos dos aposentados. Elas também estiveram visitando escolas estaduais de Alegrete divulgando a assembléia geral no próximo dia 12 e julho em Porto Alegre.

Rosane Zan informou que conseguiram doações dos Sindicatos de professores de todo o país para ajudar as famílias dos professores gaúchos que perderam bens na enchente de maio e isso é muito gratificante, cita. Estão cadastrando os atingidos para depois repassar os valores, informa.

A dirigente Rosane Zan diz que estão bem preocupados com os alunos que ainda estão sem aula no estado por conta da destruição de escolas e o CPERs tem cobrado muito isso, atesta. O mesmo aconteceu com bibliotecas que foram arrasadas com a água e eles estão solicitando a doação de livros infantis e juvenis que o Cpers vai entregar para recompor essas bibliotecas nas cidades mais atingidas no RS.