Pré-convenção do MDB define acordo de coligação e oficializa Jesse Trindade para a chapa majoritária

Na manhã de sábado (29), o Diretório do MDB realizou uma pré-convenção, marcando um passo importante para as decisões políticas do partido. A reunião contou com a presença de diversos integrantes do diretório e demais emedebistas, incluindo pré-candidatos à Câmara Municipal. O prefeito Márcio Amaral também esteve presente e participou ativamente do evento.

Durante a pré-convenção, foi realizada a chamada dos membros do diretório para a votação. A cédula de votação continha um questionário com quatro alternativas, incluindo a possibilidade de coligação. A decisão de autorizar o partido a formar coligações foi aprovada por quase unanimidade, assim como o nome do vice-prefeito Jesse Trindade para a chapa majoritária.

Após a apuração dos votos, conduzida por uma comissão, a decisão foi anunciada pelo presidente do diretório, João Leivas, e recebida com aplausos por todos os presentes. O vereador Cléo Trindade, que havia se colocado como possível integrante da chapa majoritária, foi o primeiro a se manifestar, destacando o respeito pela decisão democrática.

Jesse Trindade enfatizou o apoio majoritário recebido durante a pré-convenção e a continuidade do partido em busca de seus objetivos. “Durante a pré-convenção, tivemos o apoio da maioria e juntos seguiremos em frente,” destacou Jesse Trindade.

Desta forma, reforça a informação de uma possibilidade de o MDB coligar-se com o PP.