Peão de Alegrete vence gineteada da Campereada Internacional de Livramento

Após praticamente três anos sem acontecer por consequência dos efeitos da pandemia, a Campereada Internacional de Livramento retornou no último fim de semana com força total. O evento que chegou na sua 38ª edição promovido pela prefeitura e seus parceiros, foi realizado entre os dias 28 de abril e 1º de Maio na Chácara da Prefeitura que ficou completamente lotada tanto nos tradicionais acampamentos quanto na visitação do público em geral.

O evento que leva o título de maior Rodeio Crioulo da Fronteira, contou com uma extensa programação campeira com provas de tiro de laço, redomão de 21 um dias, prova do tambor e com as tradicionais gineteadas que lotaram as arquibancadas. Além disso os bailes e shows musicais na arena de eventos agitaram as noites da campereadas embaladas com grandes nomes da música gaúcha.

Segundo Leonardo Soares, presidente da comissão organizadora do evento, para se ter uma ideia, somente no domingo mais de 11 mil pessoas circularam pelo campereada.

A cidade de Alegrete foi destaque no evento com o ginete Alex Silva Lelé, ele venceu a modalidade de gineteada, uma das provas mais cobiçadas do evento e aquela que reuniu um numeroso público. A prova reuniu 45 ginetes, e no primeiro dia o alegretense montou o cavalo “Tranca Rua” da Tropilha Ventania de Santana do Livramento, parou no lombo do animal e avançou para semifinal. Na fase derradeira, entre os 10 melhores, Lelé montou o cavalo “Esperança” da Tropilha Mansa de Alegrete, que segundo ele é conhecido por ser um cavalo muito difícil e com poucas paradas no lombo. Não deu outra Alex foi bem, não caiu e carimbou vaga na final.

Entre os cinco finalistas, o alegretense pegou a égua “Nota 100”, da Tropilha Macanuda da cidade de Dom Pedrito, outro animal que vinha vários rodeios sem parada, mas Lelé dominou o corcoveado de Nota 100 e garantiu o título da gineteada em Santana.

“Nem eu acreditava em andar bem. Fui para trabalhar no rodeio e desde sexta feira embretando gado e ainda sair campeão montando só animal difícil. Muito contente por tudo isso”, destacou Silva.

Além do alegretense, foram premiados os ginetes Luis Fernandes Silveira representante de São Sebastião do Caí vice-campeão, Júnior Fernandes de São Gabriel em terceiro, Marcos Machado o santanense radicado em Vacaria e quinto colocado o pedritense Marcelo Soares.

Fotos: Ginete em Mídia e reprodução