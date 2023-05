Advogado da família do militar do 12° BE Cmb bld diz que violência nas unidades militares é intolerável

Depois da manifestação do Comando do 12° BE Com, em relação ao caso do militar, de 18 anos, que supostamente teria sido agredido e na sequência desaparecido da Unidade Militar, em Alegrete, no final da noite de ontem(3), o advogado da família também enviou uma nota ao PAT. Nossa linha editorial sempre se pautou pela resonsabidade de mostrar todas as versões de um mesmo fato, e, assim sendo, segue abaixo a manifestação de Maicon Rodrigues Martins.

Como advogado constituído e acompanhando o andamento do procedimento, gostaria de emitir uma nota à imprensa em relação ao recente incidente envolvendo um jovem voluntário para o serviço militar obrigatório que foi supostamente agredido dentro de uma unidade militar. É inaceitável que um indivíduo que se ofereceu para servir a pátria seja vítima de possível violência dentro de uma instituição que tem como objetivo proteger e defender os cidadãos. É importante enfatizar que toda vez que esses relatos de violência surgem de um militar que se voluntariou para servir ao país, é necessário investigar o assunto a fundo e garantir que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei. O serviço militar é um dever fundamental para a segurança nacional e deve ser tratado com o devido respeito e integridade. Nesse sentido, exortamos as autoridades militares responsáveis a conduzirem uma investigação completa e transparente sobre o incidente em questão, garantindo que todas as evidências sejam coletadas e analisadas de forma imparcial. O jovem voluntário agredido merece justiça e os culpados devem ser responsabilizados pelos seus atos. Por fim, gostaria de ressaltar que a violência dentro das unidades militares é intolerável. Esperamos que medidas sejam tomadas para prevenir futuros incidentes semelhantes e que todos os membros do serviço militar sejam tratados com respeito e dignidade enquanto servem ao país. Gostaria também de destacar a importância do papel da imprensa, envolvendo a agressão a um jovem voluntário para o serviço militar obrigatório dentro de uma unidade militar. A imprensa desempenha um papel fundamental em expor casos de violência e injustiça, garantindo que a sociedade esteja ciente dos problemas e que a justiça seja feita. No caso em questão, a imprensa foi fundamental para trazer à tona a situação e garantir que a investigação fosse conduzida de forma transparente e imparcial. Além disso, a cobertura da imprensa também ajuda a conscientizar o público sobre a importância de se prevenir e combater a violência dentro das unidades militares, garantindo que os membros do serviço militar sejam tratados do modo condizente ao exercício da função. Portanto, é importante reconhecer e valorizar o papel da imprensa em casos como este, que ajudam a garantir a proteção dos direitos e da integridade dos cidadãos. Maicon Rodrigues Martins- OAB-RS 85251 No link ao abaixo a nota do Comando do 12º BE Conb Bld já divulgada pelo PAT: Comandante do 12º BE Cmb esclarece fatos sobre possíveis agressões a militar que desapareceu há 10 dias