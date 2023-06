Pedestre agride fisicamente motorista

Share on Email

Um episódio de violência ocorreu recentemente na saída de um supermercado na região central de Alegrete. De acordo com o relato da vítima, que procurou a Delegacia de Polícia, ela estava deixando o estabelecimento comercial quando decidiu parar próximo à calçada para permitir a passagem de uma mulher. No entanto, ao perceber a presença da vítima no carro, a mulher voltou atrás e desferiu gritos e agressões físicas, incluindo socos e arranhões.

O homem afirmou, aos policiais, que não compreendeu o motivo das agressões. A mulher o acusou de “desmoralizado”. O incidente deixou a vítima com lesões no braço e constrangido pelo ocorrido.