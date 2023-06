Consulado do Inter realiza campanha para arrecadar cobertores

Share on Email

O Consulado do Sport Club Internacional em Alegrete está promovendo uma nobre iniciativa em prol daqueles que mais necessitam. Encabeçada pelo Cônsul Vilmar Freitas, a campanha do agasalho busca arrecadar cobertores para beneficiar três importantes instituições locais: APAE, Asilo Ari Paim e Secretaria da Assistência Social.

Com o objetivo de oferecer conforto e aquecimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social durante os meses mais frios do ano, o Consulado do Internacional em Alegrete convida a comunidade a se engajar nessa causa solidária. Por meio de uma doação de apenas 25 reais por meio de um Pix para a conta 999465349, os participantes contribuirão diretamente para a aquisição de cobertores que serão posteriormente destinados às instituições beneficiadas.

A APAE, conhecida por seu trabalho essencial no apoio a pessoas com deficiência intelectual e múltipla, receberá parte das doações para auxiliar seus assistidos durante o inverno rigoroso. O Asilo Ari Paim, que acolhe idosos, e a Secretaria da Assistência Social, responsável por ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, também serão contemplados com a campanha.

A meta estabelecida pela equipe do Consulado é arrecadar no mínimo 200 cobertores, para garantir que um número significativo de pessoas tenha acesso a um abrigo adequado durante as noites frias. Cada doação é valiosa e fará a diferença na vida daqueles que serão beneficiados por essa ação solidária.

O Cônsul Vilmar Freitas, com uma dedicação contínua em promover o bem-estar social tem liderado diversas iniciativas humanitárias ao longo dos anos. Sua determinação em auxiliar os mais necessitados é um exemplo a ser seguido por todos.

A solidariedade é um valor fundamental que une comunidades e fortalece os laços sociais. Com essa campanha, o Consulado do Internacional em Alegrete reforça seu compromisso em fazer o bem, demonstrando que o esporte vai além das quatro linhas e pode ser uma poderosa ferramenta de transformação social.