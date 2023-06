Como está a saúde do seu cérebro? É importante saber

A saúde do cérebro merece atenção. As principais doenças que comprometem a saúde neurológica são silenciosas, por isso é importante que as pessoas adotem alguns comportamentos, priorizando uma vida saudável, a fim de preservar o corpo e a mente e evitar problemas de saúde.

Conforme o médico neurocirurgião Maurizio Padoin, a prevenção de doenças neurológicas em geral, requer hábitos alimentares saudáveis, manter peso ideal, combater obesidade, não fumar, evitar o excesso de álcool, manter a saúde mental, ter sono adequado e não usar drogas.

De acordo com ele, entre as doenças neurológicas que mais acometem as pessoas estão o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e a Demência. Ele explica que doenças neurológicas são todas aquelas que comprometem o bom funcionamento do cérebro, da medula espinhal e dos nervos. “São muito comuns em pessoas com idade avançada (acima de 60), mas também podem se manifestar em jovens e até mesmo crianças”, lembra.

A identificação de possíveis doenças e distúrbios neurológicos que possam estar afetando o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso é muito importante. Uma visita ao médico especialista, permite que seja feita uma análise e a identificação de possíveis dificuldades motoras ou de comunicação.

Na consulta, Padoin realiza uma avaliação completa que envolve a análise de diversos aspectos, como histórico médico, exame físico, testes cognitivos e neuropsicológicos e exames complementares, como tomografia e ressonância magnética para detectar doenças assintomáticas e iniciar um tratamento. Em caso de urgência, o hospital está apto ao atendimento, com uma atenção pré-hospitalar, controle clínico ou cirúrgico, exames de imagem de crânio, exames laboratoriais, entre outros.

