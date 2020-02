Pedestre é assaltado com pedrada na cabeça; o autor foi preso em flagrante

Indivíduo, de 36 anos, foi preso em flagrante pela Brigada Militar por roubo.

De acordo com informações, os policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo próximo à Estação Rodoviária quando foram abordados pela vítima de 31 anos.

O relato foi de que ele caminhava ao lado do Centro Cultural quando o acusado o surpreendeu por trás, deu uma pedrada em sua cabeça o derrubando. Depois pegou o aparelho celular e saiu correndo em direção ao bairro Vila Nova.

Diante das características do acusado, os policiais iniciaram buscas localizando o indivíduo, vulgo Borrego, cerca de seis quadras do local do assalto.

Ele foi abordado e identificado o aparelho celular. A vítima do assalto precisou de atendimento médico.

Conduzido à Delegacia de Polícia, em contato com a autoridade policial foi determinado flagrante por roubo ao assaltante. Depois de ouvido, Borrego foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

O fato ocorreu na madrugada de domingo(23), no centro.