Peixes do lago do Parque sofrem com pouca água no lago

Relatos de pessoas bem preocupadas com a situação dos peixes que estão no lago do Parque Rui Ramos chegaram à redação.

Uma avó que costuma levar o neto ao Parque, fala que os peixes estão sofrendo e alguns nadam bem na superfície e acredita que água está suja e sem oxigênio para eles. Ela comentou que havia mais peixes e agora só avistou poucos e que, também, ligou para vários locais pedindo “socorro”, pois diz ser um absurdo o que está acontecendo lá.

Lago do Parque Rui Ramos

Com a seca, a água do lago do Parque baixou muito e uma das saídas seria colocar água que vem de um poço artesiano que tem no Estádio Farroupilha para regar o gramado. Sem chuva, a água do lago está bem suja, o que prejudica os peixinhos e as tartarugas que estão no lago.

Lago do Parque Rui Ramos

Na hora em que a reportagem esteve no local, a água que vem do poço artesiano estava caiando no lago, mas pessoas que costumam frequentar o local dizem que há dias não viam essa colocação da água no local e talvez por isso os peixes estejam sofrendo.