Professores vão ampliar ações no campo jurídico para garantir o piso da categoria

Bolívar Marini, presidente do STEMA, disse que tentaram dialogar com a prefeitura mostrando que havia erro de cálculo que eles fizeram para dar o reajuste, mas não houve consenso. O Sindicato já ingressou no Ministério Publico pedindo cumprimento de sentença desde de 2015 que o Município deveria pagar o piso aos professores.

O STEMA, através de um contabilista fez o cálculo. Para quem atua 20h na Rede Municipal de Ensino, professor nível 2 classe A, o valor seria de 2.403,50, portanto para quem atua 40h o valor seria o dobro.

Os professores, através do Sindicato pensam em ampliar ações no campo jurídico com ações de mobilização da categoria para buscar o cumprimento do piso ao Magistério Municipal .

A Rede Municipal de ensino tem 478 professores, conforme dados da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.