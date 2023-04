Peixes para todos os gostos e bolsos nesta Semana Santa

Em uma perspectiva religiosa, comer peixe na Semana Santa é uma tradição cristã, como uma forma de respeitar a Quaresma. Também refere-se aos apóstolos, a maioria era formada por pescadores, que difundiram a religião baseada nas leis de Cristo mundo afora.

De acordo com o economista sênior da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Fábio Bentes, os preços dos pescados estarão 8% mais caros do que no ano passado. Pensando nisso, o PAT pesquisou em mercados e peixaria da cidade as variações nos valores dos peixes.

Nas redes de supermercados, o peixe mais popular é a tainha, vendida em duas formas: em postas (parte mais grossa, em localização perpendicular à espinha) e o filé (cortado e fatiado a partir do osso). Em promoção para a Semana Santa, a posta de tainha custa R$14,98, fora dessa data o valor vai até R$21,50. Quatrocentos gramas de filé de tainha na oferta sai por R$15,98, em outro período a partir de R$ 19,99. A região sul é a maior na piscicultura de tilápia, com valores em R$27,98, de 400 g.

Um dos queridinhos da comida oriental, o salmão, em seu preço diário, está em torno de R$149,90 o quilo, porém na Semana Santa 129,99. Já filés de 800 g a R$94,90, de 500 g a R$64,80. O camarão, que serve de acompanhamento para receitas, é vendido em várias medidas, de 400 g está a partir de R$ 49,90 e 200 g R$23,79.

Um dos diferenciais são as peixarias. O PAT conversou com Luimar Donini, especialista nesse tipo de comércio, ele é proprietário de uma peixaria localizada próximo ao Bairro Canudos. Segundo Luimar, peixarias têm variedade considerável de frutos do mar, que vão desde os mais comuns na culinária, até lulas e mexilhões. No seu local de trabalho há produtos com preço mínimo de R$24,00 o quilo, a R$110,00, que é o camarão grande. Ele relata que os peixes vêm da indústria, que por sua vez compra de pescadores. A origem dos peixes é Uruguaiana, Quaraí, Rosário do Sul e de Alegrete também. Ainda assim, para quem prefere economizar um pouco mais nos pescados para aproveitar os chocolates de Páscoa, existe a opção dos enlatados, como a sardinha e o atum, que têm preço a partir de R$12,00.