Pelo terceiro dia consecutivo, Alegrete registra mais uma morte pela Covid-19

Neste domingo (28) foram registrados 76 casos positivos, 48 mulheres e 28 homens, com idades entre 02 e 78 anos. Também foram registrados 21 recuperados. Há 08 pacientes na UTI Covid e 12 no Hospital de Campanha. Hoje foi confirmado o óbito de um homem de 52 anos por Covid-19, o óbito ocorreu no dia 26 de fevereiro.

Atualmente são 5.098 casos confirmados, com 4.326 recuperados, 706 ativos (686 estão ativos em isolamento domiciliar e 20 hospitalizados positivos de Alegrete) e 66 óbitos.

Foram realizados 19.982 testes, sendo 14.707 negativos, 5.098 positivos e 177 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 953 pessoas.