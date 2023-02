Perseguição policial termina com três alegretenses presos pela PRF

Na madrugada desta terça-feira (07), a Polícia Rodoviária Federal prendeu três homens em um Corsa na BR 290, em Alegrete, após uma perseguição. Durante a fuga, eles dispensaram uma arma e dois facões.

Durante ações de policiamento ostensivo, policiais rodoviários federais deram ordem de parada a um Corsa com os vidros totalmente escuros com placas de São Carlos/SP.

O condutor não obedeceu à ordem, empreendendo fuga e dando início a uma perseguição. Os ocupantes do veículo atiraram vários objetos pela janela do carro, sendo que alguns foram recuperados pela equipe policial.

Os homens estavam vestindo roupas camufladas e confessaram que jogaram um revólver pela janela do carro para tentar escapar do flagrante. No interior do veículo ainda foram encontrados um coldre com munições, maconha, cocaína e um capuz. Além disso, foi encontrado uma carcaça de tatu, o que configura crime ambiental.

Os três homens, um de 24 anos e dois de 21 são naturais de Alegrete. Todos foram conduzidos à polícia judiciária. Eles responderão pelos crimes de desobediência, de dirigir perigosamente, porte ilegal de arma de fogo, crime ambiental e posse de drogas.