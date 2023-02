Choque entre duas motos deixa uma mulher ferida

No final da tarde desta terça-feira(7), o choque entre duas motos, resultou em uma motociclista ferida. A mulher de 23 anos, foi socorrida pela ambulância dos Bombeiros e levada à UPA.

De acordo com a Brigada Militar, o relato inicial é de que o motociclista da Honda XRE300, trafegava na Avenida Assis Brasil, sentido centro-bairro, já a mulher que pilotava uma Honda Pop, seguia sentido contrário.

No cruzamento com a rua Barão do Rio Branco, de acordo com a informação do piloto de 49 anos, ele teve a frente da moto cortada pela Honda Pop.

A Guarda Municipal foi a primeira a chegar no local e posteriormente, a Brigada Militar atendeu a ocorrência.