Personagem “Dra Rosângela” retorna nesta sexta em Alegrete com “Causos de Família”

Vão estar reunidos a Dra. Rosângela Terapeuta (Índio Behn) – com mais de um milhão de seguidores no Instagram e integrante da Praça é Nossa, do SBT; e a Técnica de Segurança do Trabalho Bruna Feitoria (Maikinho Pereira) – com quase um milhão de seguidores no Instagram e Facebook.

Além disso, estão confirmadas as personagens Marlene, Nair, Jéssica, entre outros, que divertem milhares de pessoas em shows e nas redes sociais.

O espetáculo

Índio Behn e Maikinho Pereira são dois humoristas amigos de longa data, que se juntaram para criar esquetes de humor para as suas mídias sociais. Com a alta produção de roteiros e o sucesso das personagens, ambos pensaram: “Por que não levar para o teatro?”

Assim, nasceu o show Causos de Família. Inicialmente, foi idealizado para ser uma websérie. Porém, logo, evoluiu para ser um show, que seria gravado em partes para, posteriormente, ser publicado como episódios de uma temporada. O formato teve inspiração no antigo programa Sai de Baixo, da Rede Globo.

A história se passa na casa da Tia Marlene, que convive diariamente com a sua sobrinha Jéssica, a qual está sempre criando alguma confusão com a vizinha Nair e a terapeuta Dra. Rosângela, além de outras “tretas”.

Em Alegrete, o show será apresentado no Clube Juventude e terá início às 20h. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no Sesc Alegrete (Rua dos Andradas, 71) de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Os valores são: estudantes, idosos e usuários do cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários pagam R$ 30. Demais, pagam R$ 60. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (55) 3422-2129, (55) 3422-4148 e (55) 98423-6348 ou através do WhatsApp (55) 99162-7383.

O que: Show de comédia “Causos de Família” – Sesc Alegrete

Quando: 10/11 (sexta-feira), 20h

Onde: Clube Juventude (Venâncio Aires)

Quanto: R$ 30 para estudantes, idosos e usuários do cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários; e R$ 60 ao público em geral. Vendas no Sesc Alegrete (Rua dos Andradas, 71)

Informações: Pelos telefones (55) 3422-2129, (55) 3422-4148 e (55) 98423-6348 ou através do WhatsApp (55) 99162-7383