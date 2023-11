Flamengo intensifica treinamentos visando torneio e qualifica grupo para o Efipan

Já são treze pessoas desaparecidas em Alegrete em 2023, aponta site da Polícia Civil

O treinador Edson Machado, tem comandado atividades de segunda a sábado e conta com o grupo de 25 atletas; destes, oito jogadores são nascidos em 2010, e podem jogar ainda os dois próximos encontros. A equipe treina no campo do 12º BE, Palmeiras, academias da cidade, e usa o parque Nehyta Ramos para complementar a parte física. No grupo atual, dois jogadores de Santiago integram o plantel; o restante, são atletas prata da casa.

“Dentro das nossas possibilidades, vamos reforçar, contudo, o mais importante é que temos uma base boa já para 2025”, complementa o professor Edinho. Os treinamentos, que iniciaram em março, obedecem um cronograma traçado pelo clube.

De lá para cá, uma série de amistosos foram disputados. Derrota para Chapecoense, de Uruguaiana, por 2 a 0. Vitória em cima do juvenil do Raça e goleada de 6 a 0 sobre a seleção juvenil de Manoel Viana. Duas derrotas no Uruguai, pelo placar mínimo, frente a seleção de Artigas (2009), e, recentemente, um empate em 1 a 1 diante do time de Quaraí.

O técnico da categoria que vai representar o município no 43º Efipan, de 17 a 28 de janeiro, sabe que terá adversários como: Ind. del Valle; U. de Deportes; Internacional; Talleres; Olímpia e Peñarol, mas sustenta o trabalho que, neste ano, foi um diferencial do clube.

“A preparação está em um período importante. O grupo está coeso e forte. Agora estamos preparados para o Torneio Integração de futebol do interior”, destaca Machado.

O quadrangular do Torneio Integração ocorre no próximo dia 15, no Estádio Farroupilha e reunirá o Guarani de Bagé, 14 de Julho, de Santana do Livramento, Associação Chapecoense de Futebol, de Uruguaiana e Flamenguinho, de Alegrete.

A comissão técnica do Flamengo trabalha com Edson Machado como técnico e ainda traz os profissionais Carlos Fagundes, como auxiliar técnico, João Mateus, como preparador físico e Miele, analista de desempenho. A direção vai apostar num profissional da TI para coletar dados estatísticos do time, visando melhor aproveitamento dos atletas.

Fotos: José Luiz Freitas/Comunicação Flamengo