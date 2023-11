Já são treze pessoas desaparecidas em Alegrete em 2023, aponta site da Polícia Civil

Conforme consta no site, em 2023 já são 13 pessoas desaparecidas na cidade. Destas, 9 homens e 4 mulheres. Na página existem informações quanto a data de nascimento e o dia e ano do desaparecimento. Em sua maioria, os nomes aparecem sem a foto, alguns com fotos. O trabalho da polícia, busca auxiliar a encontrar essas pessoas, e pode ser acessado através do link, disponibilizado no final da reportagem.

Câmeras de segurança registram homem furtando estabelecimento em Alegrete; prejuízo chega a 5 mil reais

Até às 15h, da quarta-feira (8), havia quatro pessoas do sexo feminino desaparecidas em Alegrete. Três delas com idades de 22, 27 e 37 anos. O desaparecimento dessas mulheres ocorreu entre fevereiro e setembro. Em março deste ano, dia 2, uma idosa de 64 anos, entrou na lista de desaparecidos. Em 2022, uma criança de 6 anos, do sexo feminino desapareceu em 17 de outubro. Em 2019, uma menina de 15 anos, também desapareceu. Sendo que em 2022, outra adolescente com 16 anos, foi considerada desaparecida, desde o dia 13 de fevereiro.

Entre os homens, o número de desaparecidos sobe para 9 pessoas. Todos eles tem entre 18 e 59 anos. O mais novo, desapareceu com 20 anos, no dia 13 de setembro. Outro homem, com 53 anos, foi considerado desaparecido em 3 de agosto.

O município possui três pessoas que desapareceram em 2022. Uma criança com 6 anos desapareceu em 27 de maio. Em 2021, um adolescente com 17 anos na época foi considerado desaparecido no dia 15 de maio. Num comparativo, o ano de 2022, encerrou com 8 pessoas desaparecidas, sendo, três homens e 5 mulheres. Já em 2023, ao entrar em novembro, já constam 13 pessoas desaparecidas, entre elas, 9 homens e quatro mulheres.

É importante salientar que os dados foram colhidos no site da PC, e todos os nomes (link abaixo), estão no cadastro de desaparecidos pela Polícia Civil. O BO é o documento que desencadeia oficialmente a investigação de um desaparecimento, por isso é importante fazê-lo imediatamente após a desaparição. Não é necessário aguardar 24 horas para registrar o BO. Por outro lado, tão importante o desaparecido seja encontrado, a família deverá comunicar imediatamente o órgão policial.

É possível acessar a lista de desaparecidos, clicando no link:

https://www.pc.rs.gov.br/desaparecidos