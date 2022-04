Perturbação do sossego: bar é interditado em Alegrete

Na madrugada de hoje(9), o Corpo de Bombeiros realizou vistoria em estabelecimento(bar), investigado desde o ano passado pelo Ministério Público em razão de diversas reclamações apresentadas pela perturbação do sossego de moradores do entorno do local.



O Sgt Ramos, chefe do Setor de Prevenção Contra Incêndios do Corpo de Bombeiros Militar de Alegrete, informou que, a partir do recebimento da solicitação do Ministério Público, montou a operação para realização da vistoria extraordinária convocando outros três militares que estavam de folga.

Durante a vistoria foi constatado que o local não possuía licença para funcionar como casa noturna, contrariando a legislação de prevenção contra incêndio e colocando em risco iminente a vida dos frequentadores, razão pela qual foi realizada a interdição total do estabelecimento.



Referido bar já havia sido fiscalizado e diante da apresentação das licenças de funcionamento, o expediente que tramitava no MPRS havia sido arquivado; porém, diante de terem sido apresentadas novas reclamações apontando o desrespeito aos limites dos respectivos alvarás, foram solicitadas novas providências ao Corpo de Bombeiros.



Agora, para que o estabelecimento volte a funcionar, precisará se adequar aos termos das licenças e firmar Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público.



A Promotora responsável pelos expedientes afirmou ao PAT que as fiscalizações continuarão e que será realizada, inclusive, nova ação para coibir a prática de poluição sonora causada por equipamentos automotivos.