Expresso Fronteira adquire novos ônibus com ar condicionado para o transporte coletivo

Em dezembro do ano passado, de forma histórica, o município de Alegrete concluiu a primeira licitação para o transporte coletivo em 60 anos.

Apenas a empresa Expresso Fronteira Oeste da cidade de Uruguaiana entrou no processo licitatório.

Desde então, surgiram algumas polêmicas relacionadas a queixas de usuários em relação ao transporte público, pois há denúncias de veículos danificados, atrasos, entre outros, porém, a empresa que assume o transporte coletivo a partir do próximo mês, está ainda operando sob o contrato emergencial.

O edital determina o período de 60 dias para que a empresa ofereça novos carros, conforme exigência da licitação. Ainda, em dezembro, em entrevista ao PAT, o empresário Rodrigo Perini, um dos proprietários da Expresso Fronteira Oeste,destacou o trabalho da empresa em suprir de forma emergencial o transporte na cidade e disse da busca de mais qualidade nos serviços. Ressaltou os 100% de acessibilidade nos carros e espera, com a retomada da economia, ampliar o atendimento no município.

Rodrigo Perini confirmou que, no mínimo quatro ônibus novos estariam em circulação e posteriormente a renovação da frota. Algo que vai se concretizar em um mês.

A frota vai agregar, quatro carros novos, todos completos com ar condicionado e acessibilidade. Os ônibus já estão no processo de finalização da produção e serão os primeiros com ar-condicionado na história do transporte coletivo no Município.

O investimento é de R$ 560 mil reais em cada veículo. A informação da empresa é que mais três ônibus também serão incorporados à frota no decorrer do ano, totalizando 20 carros. O investimento, com os sete veículos novos será de quase 4 milhões de reais.

A frota, de acordo com o que exige a licitação, deve ter 20 veículos, sendo 18 em operação e dois de reserva técnica. A empresa assinou contrato de concessão que é válido por 10 anos, em março deste ano.

A empresa venceu a primeira licitação da história da cidade e vai atender todas as linhas e itinerários do perímetro urbano e núcleo urbano do Passo Novo.

O contrato emergencial

No dia 4 de agosto de 2020 de forma emergencial, a Expresso Fronteira do Oeste, de Uruguaiana, assinou contrato por seis meses com a Prefeitura para assumir o transporte público de Alegrete com a possibilidade de ser renovado.

A prefeitura precisou fazer a contratação após as concessionárias locais, empresas Nogueira e Vaucher, desistirem do serviço, em junho daquele ano, alegando prejuízos devido à pandemia. As empresas chegaram a solicitar um reajuste na tarifa de R$ 3,00 para R$ 4,10 além de subsídio de R$ 300 mil mensais. As duas empresas Vaucher e Nogueira prestavam o serviço de transporte em Alegrete há 68 anos.

Valor da passagem

Desde o final do mês de março, a Prefeitura Municipal de Alegrete está analisando o pedido de reajuste no valor da tarifa de ônibus realizado pela Expresso Fronteira D´Oeste.

Em virtude dos grandes e sucessivos reajustes de preços de combustíveis, a crise do câmbio mundial e a guerra da Ucrânia, a empresa Expresso Fronteira D´Oeste Ltda, concessionária do transporte coletivo de Alegrete, protocolou na Prefeitura de Alegrete, junto à Secretaria de Segurança, Mobilidade e Cidadania, um pedido de reajuste no valor (preço) da tarifa de ônibus do transporte coletivo urbano no município.

Segundo documento da Expresso Fronteira D´Oeste, houve um aumento substancial no preço do combustível, especialmente do óleo diesel, principal insumo das operadoras de transporte coletivo urbano, que representa 40% dos custos de operacionalização. Além do efeito cascata, no aumento de preço de pneus, peças de reposição e demais insumos, gerando mais de 55% de desequilíbrio econômico-financeiro da concessionária em seus custos. A administração municipal estuda a melhor alternativa para beneficiar os usuários que dependem do transporte público e ao mesmo tempo viável para a empresa concessionária.