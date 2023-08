Pesquisa da cesta básica do Sindicato da Alimentação revela diferença de preços

A tradicional pesquisa do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete sobre o preço da cesta básica foi divulgada na última terça-feira (29). Os valores foram pesquisados em quatro supermercados de redes pelos sindicalistas Flávio Manoel Nunes e Roni Marteganha.

Para o consumidor que pesquisa preços, a pesquisa serve de um aliado na hora de economizar. Segundo o sindicato a ferramenta busca auxiliar o trabalhador na hora de comprar, onde pode verificar o preço mais em conta. No antepenúltimo dia do mês de agosto entre os 4 supermercados visitados, o menor preço da cesta coube ao Baklizi com um valor total de R$ 219,80 só em produtos de alimentação o valor somou R$ 178,65. Já o maior preço foi verificado na Peruzzo Supermercados com R$ 254,12 só itens alimentícios a cesta ficou em R$ 202,28.

Na Ecomix a cesta totalizou R$ 236,56 e R$ 186,46 (alimentos). A Rede Vivo teve a cesta em agosto orçada em R$ 249,73 e R$ 194,14 (produtos alimentícios). A pesquisa ainda listou produtos de higiene e limpeza. O maior valor nos produtos de higiene elencados pelo Sindicato foi verificado na Peruzzo (R$14,97) e o menor preço no Baklizi (R$8,13). Já nos itens de limpeza listados a Vivo teve o maior valor em R$ 44,19 e o menor preço encontrado foi no Baklizi (R$33,02).

Vale destacar, que a pesquisa é baseada em preços de marcas diferentes o que pode acarretar nas discrepâncias de valores. No entanto, a pesquisa encontrou o quilo do tomate custando cerca de R$ 8,99, o quilo da carne de paleta por R$ 17,97 e o pacote de 5kg de açúcar por R$ 19,90.

Confira os valores na íntegra da pesquisa do STIAA: