Alegretense é Vice-campeão da Taça Brasil com o Pato Futsal

O Praia Clube (MG) venceu o Pato Futsal (PR) por 1 a 0 e conquistou o título inédito da 50ª edição da Taça Brasil, em Pato Branco (PR). O gol do título foi anotado por Pedrinho ainda na etapa inicial. As duas equipes estão garantidas na Supercopa de Futsal 2024.

No seleto grupo do time paranaense, o alegretense Fabiano Silva já colhe os frutos do seu trabalho como preparador físico da equipe.

“Foi uma dura derrota que tivemos no último sábado e que não está fácil de digerir, com a perda do título da Taça Brasil de Clubes de Futsal (Divisão Especial), promovido pela CBFS – Confederação Brasileira de Futsal , em Pato Branco. Uma semana intensa de muita entrega de todos (Organização , CT e principalmente dos atletas) e que finalizou infelizmente com a perda desse título importantíssimo para mim, para o clube e para a nossa grandiosa torcida. Que sirva de lição para os próximos desafios que teremos pela frente e que sigamos firmes e fortes para buscar essas conquistas. Não posso deixar de parabenizar o adversário pelo título e também agradecer o apoio de todos que estiveram torcendo pelo Pato Futsal”, destacou Fabiano.

O alegretense contou ainda com a visita do seu pai José Roberto Borjas Silva, que acompanhou o jogo final. “O título bateu na trave mas chegar em uma final é de grande valia também”, considerou o alegretense.

O primeiro tempo da partida começou com as equipes se estudando e a primeira boa oportunidade ocorreu com cinco minutos jogados. Hugo avançou pela ala esquerda e chutou firme, porém Djony goleiraço do Pato atento, fez a defesa e impediu o primeiro gol mineiro na partida.

O time pato-branquense equilibrou as ações do jogo e criou boas oportunidades de marcar, mas não conseguiam furar o bloqueio mineiro. Aos 12, Nenem Ribeiro quase abriu o placar com dois chutes de fora da área, mas parou nas defesas de Djony. No lance seguinte, foi a vez de Pixote arriscar um chute a longa distância, porém o goleiro do Pato Futsal espalmou para escanteio.

Aos 15, em cobrança de falta ensaiada, Djony cresceu para cima de Hugo e salvou o time paranaense de sofrer o primeiro gol na partida. Aos 17, em contra-ataque, Pedrinho surgiu livre na cara de Djony e chutou rasteiro para estufar as redes e abrir o placar para o Praia.

Nos últimos segundos da etapa inicial, o Pato quase levou a igualdade para o vestiário paranaense. Duduzinho acertou a travessão e por pouco não deixou tudo igual no duelo.

Na volta do intervalo, o Pato adotou uma postura mais ofensiva e quase chegou ao empate com Ian aos cinco minutos, no lance seguinte, Ge acertou o travessão e desperdiçou outra boa chance.

A torcida pato-branquense foi apoiando e a equipe foi pressionando o Praia em busca do empate. Aos oito, André arriscou um chute de fora da área, mas parou na defesa do goleiro Gian Wolverine.

Enquanto o Pato Futsal atacava, o Praia se portava bem defensivamente e explorava os contra-ataques. Aos 14, Barbosinha de bicicleta quase ampliou o marcador para os mineiros.

Quando restavam quatro minutos para o apito final, o Pato optou por jogar com Baron como goleiro-linha, mas não conseguiu converter em gols as oportunidades criadas e o título ficou com o Praia Clube.

Na cerimônia de premiação, Barbosinha, do Praia Clube, recebeu o prêmio Bola de Ouro como artilheiro da competição com dez gols marcados. O goleiro menos vazado da Taça Brasil, foi o Djony do Pato Futsal, com apenas três gols sofridos.

O alegretense retorna a quadra na próxima quinta-feira (31), na Série Ouro do Paranaense contra a Ampére.

