Pesquisa de alunos do curso de Direito identifica os principais crimes de Alegrete

Eles buscaram dados em trabalhos anteriores e junto à polícia colhem os principais crimes ocorridos na cidade. Foi ilustrado por diferente zonas a maior frequência de crimes como roubo, furto e estelionato.

Além do mapeamento dos crimes praticados na região, este projeto tem como um dos objetos comparar os dados da criminalidade nos meses de março a junho dos anos de 2019 e 2020, e nos meses de janeiro a junho do ano de 2021. A iniciativa visa oferecer informações para o melhoramento na área da segurança pública.

Essa pesquisa foi realizada a partir de análises de legislação orgânica municipal, interpretação de tabela formada por informações retiradas de boletins de ocorrência e inquéritos policiais da Delegacia de Polícia de Alegrete. Pretende-se auxiliar a identificar os locais mais vulneráveis do município para que as forças de proteção possam atuar de forma efetiva, reduzindo a violência criminal.

O grupo realizou uma reunião on-line no dia 29 de outubro com o Secretário da Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania do município, Rui Alexandre Medeiros. Foi tratado a respeito dos registros de ocorrências, a identificação das zonas dos crimes ocorridos e abordadas medidas de prevenção que podem ser utilizadas pela Segurança Pública.

Crimes de furto

O trabalho apurou 235 crimes de furto no ano de 2019, no período de março a junho

Já nos mesmos meses de 2020 foram verificados 239 furtos.

No ano de 2021 foram contabilizados 211 crimes de furto.

Ocorreram no ano de 2019, 0 crimes na Zona Sul, 0 na Zona Norte, 26 na Zona Leste, 0 na Zona Oeste, 56 na Zona Central, 0 na Zona Cidade Alta, 19 na Zona Rural, e 22 crimes ocorridos em localidades desconhecidas

No ano de 2020 com as respectivas zonas o número de crimes foram de 08, 0, 08, 0, 93, 15, 08, 67 casos, e no ano de 2021 foram registrados 10, 04, 26, 11, 120, 14, 3 e 23 crimes.

Crime de roubo:

No ano de 2019 nos meses de março a junho foram apurados 30 crimes de roubo

Em 2020, nos mesmos meses, foram contabilizados 42 crimes. Tendo no ano de 2019, 2 crimes na Zona Sul, 0 na Zona Norte, 2 na Zona Leste, 0 na Zona Oeste, 0 na Zona Central, 4 na Zona Cidade Alta, 0 na Zona Rural, e 2 crimes ocorridos em localidades desconhecidas

Em 2020 com as respectivas zonas o número de crimes registrados foram de 0, 0, 05, 01, 18, 03, 0, 11.

Crime de estelionato :

No ano de 2019 nos meses de março a junho foram apurados 37 crimes de estelionato

No ano de 2020 nos mesmos meses foram contabilizados 133 crimes.

No ano de 2019, 0 crimes de estelionato na Zona Sul, 0 na Zona Norte, 3 na Zona Leste, 0 na Zona Oeste, 14 na Zona Central, 5 na Zona Cidade Alta, 0 na Zona Rural, e 0 crimes ocorridos em localidades desconhecidas,

Já no ano de 2020 com as respectivas zonas o número de crimes foram de 0,07, 0, 01, 47, 10, 0, 04, e no ano de 2021 foram registrados 03, 03, 10, 13, 01, 12, 07 e 73.

No ano de 2021, no período de outubro a dezembro, foram registrados 122 crimes de estelionato de acordo com o trabalho dos acadêmicos