Por maus-tratos, pai retira os filhos da ex-companheira

Pai denuncia ex-companheira por maus-tratos, aos filhos, e retira as crianças do convívio com mãe.

Segundo informações, o homem disse aos policiais civis, que manteve um relacionamento com a acusada e eles tiveram dois filhos. Diante da separação do casal, os filhos ficaram com a mãe e, devido à saudade e preocupação com os menores, ele foi visitar às crianças.

Porém, ao chegar na residência, percebeu que os filhos estavam em situação de vulnerabilidade. Ambos mal vestidos e mal alimentados. Pela situação caótica, comunicou a ex-companheira que iria levar os filhos consigo para cuidá-los.

Desta forma, as crianças foram com o pai para casa do progenitor que, atualmente tem um outro relacionamento e um bebê. O homem também teria denunciado o caso aos Conselho Tutelar por maus-tratos e deseja requerer a guarda judicial dos filhos.