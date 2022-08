Pesquisa do Procon aponta redução na cesta básica de julho

O Procon em Alegrete realizou mais uma pesquisa sobre o preço da Cesta Básica, referente ao mês de julho de 2022.

A pesquisa analisou o preço, não levando em consideração critérios como marca ou qualidade dos produtos. Foram visitados 15 estabelecimentos pelos técnicos do Procon, onde a pesquisa verificou os preços de 33 itens da cesta básica, elencados pelo órgão de defesa do consumidor.

Segundo o Procon, o maior valor da cesta básica era de R$ 287,43 no mês de junho, já em julho estabeleceu-se em R$ 281,93, havendo uma redução de 2,5% no valor.

O menor preço da cesta básica foi encontrado no valor de R$ 202,60 no mês julho. O preço médio da Cesta Básica está em R$ 244,53 neste mês.

A pesquisa do Procon encontrou o quilo da carne de agulha por R$ 27,99 no mercado Manganelli, já no Peruzzo da Venâncio o mesmo item custava R$ 19,99.

O arroz 5kg Tipo 1, foi encontrado por R$ 21,99 no mercado Prodócimo, e R$ 14,89 no Baklizi. O açucar Cristal 5kg estava R$ 30,91 no Santo Antônio e R$ 15,98 no mercado Dutra. A pesquisa completa elaborada pelo Procon em Alegrete pode ser conferida no link abaixo. Uma ótima ferramenta para o consumidor que pensa em economizar na hora de ir às compras.

https://alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/88-1659380153-153.pdf