Pesquisa do Sindicato da Alimentação encontra guisado de segunda a R$ 39,90 e revela alta da cesta básica

Compartilhe















O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete divulgou os preços da cesta básica no município. Os dados foram divulgados no último dia 18.

Uma pesquisa nos 5 principais supermercados de rede da cidade traz números detalhados dos itens de uma cesta básica nominados pela Instituição. Para o consumidor atento que prefere pesquisar antes de ir às compras, vale a pena conferir a listagem dos produtos com seus respectivos valores.

A planilha ainda revela uma lista de produtos de higiene e limpeza. Os valores foram colhidos e não há uma distinção de marcas, somente o valor dos produtos.

São cerca de 28 itens, incluindo gêneros alimentícios, carnes e verduras, além de produtos de higiene e limpeza. A planilha pode ser observada na fanpage Stiaa Alegrete. Uma ferramenta que auxilia os trabalhadores do ramo da alimentação em Alegrete ganhou nova pesquisa em época de pandemia pelo novo coronavírus, e pode servir de pesquisa para o restante da comunidade.

A última tomada de preço feita pelo STIAA foi no final de março. A reportagem do Portal Alegrete Tudo com base nos números apresentados na planilha fez um comparativo.

O Supermercado Baklizi, segue com o menor valor da cesta básica entre os estabelecimentos visitados pelos sindicalistas. A cesta que custava R$ 190,31 em março, agora em maio no Baklizi teve o valor de R$ 224,42. O Nacional ficou novamente como a cesta mais cara. Em março (R$ 210,88), já em maio pulou para R$ 262,03. A Rede Vivo que tinha a cesta básica em R$ 190,31 no final de março, agora custa R$ 240,75. O Supermercado Peruzzo, apresentou em março uma cesta no valor de R$ 210,00 e agora neste mês aumentou para R$ 244,42. A Ecomix que estreou na lista em março com a cesta básica custando R$ 210.57, agora teve o custo para R$ 233,02.

Num comparativo entre o valor mais baixo da cesta no supermercado Baklizi, encontrado na 2ª quinzena de maio, houve um aumento de R$ 34,11. Já pelo valor mais alto encontrado no supermercado Nacional, a diferença de março para essa última pesquisa chega a R$ 51,05.

A pesquisa do STIAA ainda revela que o valor mais baixo entre os produtos de limpeza citados pela entidade foi observado no supermercado Baklizi. Já entre os produtos de higiene, a Ecomix teve o custo menor entre os estabelecimentos visitados.

O preço mais caro do 5 kg de arroz foi encontrado por R$ 21,79 e o menor por R$ 18. Na de parte mercearia, o guisado de 2ª, foi encontrado por R$ 39,90 o valor mais caro, e o mais baixo por R$ 20,99.

Para o presidente Marcos Rosse do STIAA, a divulgação dos preços da cesta é um trabalho que a entidade prima para bem informar a categoria e pode servir de base para a comunidade também.

Além do presidente, a pesquisa teve o auxílio do sindicalista Roni Marteganha, que informou que as planilhas com preços da cesta básica, é uma informação de utilidade pública, que já faz parte da história do STIAA.

Júlio Cesar Santos