Real inicia treinamentos visando estreia no Gauchão de Futsal Sicoob Série B 2021

A Sociedade Esportivo Real de Alegrete deu início aos trabalhos para temporada 2021. A apresentação dos atletas foi realizada na noite de segunda-feira (17), no ginásio da Arena Esporte e Lazer, uma das parceiras do clube.

Uma conversa com a diretoria serviu para traçar os próximos passos do clube que tem a dura missão de disputar o Gauchão Série B de futsal.

Na quarta-feira (20), o grupo foi a quadra para os primeiros trabalhos na parte física. Ao comando do preparador físico Alonso Medeiros, 16 atletas retomaram os treinamentos. Medeiros focou na conversa individual com cada atleta e fez readaptações e testes físicos.

“Temos pouco tempo. Cerca de 60 dias para iniciarmos o campeonato. Precisamos aproveitar cada treino e buscar extrair o máximo do momento”, comentou o professor.



O treino foi exclusivamente direcionado para parte física. Medeiros introduziu alguns conceitos cognitivos com bola aos atletas, associado a questão de jogo. “Contamos com um grupo inicial de 16 atletas e assim que formos iniciando as atividades iremos avaliando os demais”, destacou o preparador físico.

Fora das quatro linhas, o presidente do Real Gilson Barcelos e diretoria correm contra o tempo para dar condições para equipe iniciar a disputa no certame gaúcho. A maior preocupação da diretoria e garantir finanças para as despesas com viagens. O clube planeja apresentar um projeto nos próximos dias para arrecadar verbas que possibilitem os recursos. Enquanto não consegue o aporte, os diretores se socorrem a parcerias no município que apoiam o esporte.

O sorteio da primeira rodada de jogos do Gauchão de Futsal Sicoob Série B 2021, foi realizado no dia 18. Mais uma vez, como forma de manter a responsabilidade com o Futsal Gaúcho, o sorteio da rodada inaugural foi realizado ao vivo pelo Facebook do Gauchão de Futsal. Participaram da live o presidente da Liga Gaúcha de Futsal, Nelson Bavier, o Coordenador de Comunicação, Bruno Barbosa, e o Diretor de Marketing, Alex Herrmann.

O presidente da LGF destacou a importância da transparência do sorteio da primeira rodada e que a Série B é o processo de aproximação da elite, onde as equipes buscam fortemente esse acesso. “Será um campeonato muito disputado”, afirmou Nelson.

Com 14 clubes divididos nos grupos A e B, o Gauchão Sicoob Série B inicia no dia 17 de julho. A cada rodada, serão três confrontos em cada grupo, com um clube de folga em cada rodada, também de cada grupo.

“Temos certeza que serão grandes jogos nessa competição, onde os melhores terão o acesso à elite do Futsal do Rio Grande do Sul”, disse Alex.

Os confrontos da rodada inaugural ficaram assim definidos:

Grupo A

REAL ALEGRETE x FX FUTSAL

SANTA ROSA FUTSAL x ANBF

AFSJI x OMF

Folga: ABELC

Grupo B

NADAS BRANCO x ASF

AGE FUTSAL x XV DE NOVEMBRO

E.C. CRUZEIRO x IBIRA FUTSAL

Folga: SERCCA

Júlio Cesar Santos