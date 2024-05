Peugeot bate em muro e árvore em Alegrete: acidente resulta em morte e feridos

Na noite de domingo (26), um acidente de trânsito com vítima fatal ocorreu em Alegrete. Segundo informações da Brigada Militar, um veículo Peugeot trafegava na Avenida Eurípedes Brasil Milano em direção centro/bairro.

Nas proximidades do cruzamento com a rua Marques do Alegrete, a motorista perdeu o controle do carro, colidindo contra o muro de uma residência e, em seguida, contra uma árvore. O veículo parou no meio da pista, quase no sentido contrário do tráfego.

O acidente envolveu cinco pessoas que estavam no Peugeot. Maria Fernanda Tassinari Pereira, de 28 anos, uma das passageiras, faleceu no local. Os outros ocupantes do carro teriam sofrido lesões leves. A motorista não estava no veículo quando os policiais militares chegaram ao endereço, sendo encontrada cerca de uma quadra em direção ao centro. Ela, juntamente com outra mulher e dois homens, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exames de lesões e, posteriormente, à delegacia de polícia.

A motorista seria convidada a realizar o teste do etilômetro, mas a ocorrência ainda está em andamento, e novas informações sobre essa questão serão atualizadas posteriormente. Equipes dos Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Brigada Militar estão no local atendendo a ocorrência. A perícia foi acionada de Santana do Livramento.

O relato aos policiais militares foi de que o grupo teria saído de uma confraternização. Fernanda deixa familiares e uma filha de 11 anos.