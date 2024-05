O serviço municipal que roda mais de 5 mil quilômetros por dia em Alegrete

O transporte escolar é um dos serviços da Secretaria de Educação e Cultura com destacada atuaçaõ para transportar alunos e professores aos polos educacionais rurais. São 39 linhas teceirizadas e 16 próprias com 02 contratos com empresa terceirizadas.



O número de usuários do transporte escolar da Rede Municipal de Ensino é de 1.300 pessoas por dia.

De acordo com o setor de transporte da SECEL, a linha que mais roda faz 210 km/ dia, sendo que o horário de início da primeira linha é às 05h e a última linha para as atividades às 00h:30min.

Os ônibus que fazem o transporte escolar ao polos rurais de Alegrete rodam, aproximadamente, 5.300 kms/dia entre os carros terceirizados e os veículos próprios da Prefeitura. O mais distante e o Polo do Silvestre distante 90km da área urbana de Alegrete.



As vistorias dessa frota ocorre a cada semestre, sendo 02 vezees por ano e incluem: Laudo do Eng. mecânico, vistoria do Detran e vistoria da secretaria de segurança do município.

Os motoristas para atuar no trasnporte escolar devem estar habilitados com a Cat. “D, ter curso de transporte escolar e alvará de antecedência criminal.

Todos os ônibus são controlados por aparelhos de GPS e ganham por KM rodado. O Setor possui convênio com o Estado através do PEATE/ RS ( Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar) e além de levar estudantes às escolas rurais, ainda leva os usuários do projeto da Equoterapia duas vezes por semana; transporte da Turma Bilíngue ( surdo/mudo) Noturno para a escola Lions Clube; transporte para as turmas de inglês da EMEI Ibirapuitã para o Senac e transporte para o projeto do Padel das escolas (Vila Verde, Alcy Cheuich, Saint Pastous ).