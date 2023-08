Pilecco Nobre Alimentos é destaque no Prêmio Vencedores do Agronegócio 2023

A cerimônia de premiação ocorreu no dia 30, às 12h, na Casa da Farsul durante a Expointer. O prêmio busca reconhecer casos exemplares em toda a cadeia produtiva do agronegócio no Rio Grande do Sul, visando destacar projetos que contribuam para o desenvolvimento do estado.

A Pilecco Nobre Alimentos recebeu a honraria na categoria Depois da Porteira, com o case intitulado “Inovação Tecnológica na Produção de Arroz”. Essa conquista reforça o comprometimento da empresa em promover avanços na área e divulgar práticas que impulsionem o crescimento do agronegócio no estado.