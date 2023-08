Motociclista, sem CNH, sofre ferimentos em colisão com Jeep Compass

O caos implacável que toma conta das ruas do trânsito de Alegrete tornou-se um cenário “familiar”.

Na manhã desta quinta-feira (31), mais um acidente se desenrolou. Uma colisão envolvendo uma Biz e um Jeep Compass deixou um homem ferido e acrescentou mais um registro à crescente lista de acidentes nas vias da cidade.

Segundo relatos da Brigada Militar, o motociclista subia a rua Barão do Amazonas quando teve a frente cortada pelo motorista do Jeep Compass. O impacto resultante deixou o motociclista com ferimentos e o Samu foi acionado o encaminhando até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista do Jeep Compass saiu ileso da colisão.

Na identificação, foi constatado que o motociclista não tem carteira de motorista (CNH) e a documentação da motocicleta Biz esta vencida. Consequentemente, o veículo foi apreendido e recolhido para o depósito do Detran.