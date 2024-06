Pilotos de Alegrete aceleram forte na abertura do Brasileiro de Velocross no Paraguai

No último fim de semana, Salto del Guairá, cidade paraguaia que limita com o Brasil (na divisa entre o Paraná e Mato Grosso do Sul), foi palco da abertura do Brasileiro de Velocross 2024. As baterias ocorreram no belíssimo complexo Guga #214 em Salto del Guairá, no Paraguai. Este local, é reconhecido como um dos maiores centros de treinamento de motocross da América Latina, proporcionou uma estrutura magnífica em prol do campeonato.

Dias 1º e 2 de junho, centenas de pilotos de diversos estados do Brasil e também do Paraguai aceleraram suas máquinas em busca do pódio, proporcionando um show inesquecível para os fãs do motociclismo. A cidade de Alegrete teve representação com 4 pilotos. O jovem talentoso piloto Lorenzo Power Monego de 14 anos, o multicampeão Veldon Lucas, mais os pilotos Leandro e Henrique Sari.

O sábado foi marcado por intensas competições, com 12 categorias disputando dentro de 6 largadas na parte da tarde

Essa etapa do Brasileiro foi no Paraguai, devido as pistas e estradas no Brasil apresentarem problemas com a maior catástrofe climática que assolou o RS. Apesar da distância de mais de 1.000 quilômetros entre Alegrete e Salto Del Guaíra, os pilotos Lorenzo, Veldon Lucas, Leandro e Henrique Sari estiveram presentes e mostraram a força e garra dos gaúchos, representando toda Fronteira Oeste do RS.

Correndo na categoria VX 45, Veldon garantiu um honrado 3º Lugar, numa das disputas mais acirradas da competição. O alegretense sofreu uma queda em uma das voltas e conseguiu retomar a tempo de confirmar um lugar no pódio.

Destaque para Lorenzo Power, o guri andou forte na categoria Júnior, e finalizou em 5° lugar, numa disputa emocionante dos jovens e talentosos pilotos que foram no Paraguai. Ainda competiram no brasileiro os alegretenses Leandro e Henrique Sari, ambos não conseguiram a faixa de premiação.

Nessa abertura da temporada nacional de velocross os pilotos de Alegrete sentiram a diferença na altitude do relevo. Com Alegrete a 102 mts do nível do mar, Salto Del Guaíra apresenta 185 de altitude em relação ao nível do mar.

O evento que marcou o início da temporada, contou com a presença de competidores renomados e novos talentos, todos demonstrando habilidade e coragem nas pistas desafiadoras de Salto del Guairá. O ronco dos motores e a vibração da torcida criaram uma atmosfera eletrizante, típica das grandes competições. Esta rodada de abertura do campeonato contou com transmissão ao vivo pela internet.

A CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo, se disse orgulhosa em dar início a mais um campeonato que promete ser repleto de emoções, disputas acirradas e momentos que entrarão para a história do esporte.

Fotos: Tiago Lopes