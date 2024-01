Família Nakaschima vivencia duas viradas de ano; 12 horas antes foi no Japão

A alegretense Ana Amélia Nakashima, que permaneceu por mais de 25 anos no Japão, celebrou a virada de 2023 para 2024 de maneira especial, dividindo a comemoração entre sua família em Alegrete e no Japão. A primeira celebração ocorreu na província de Hiroshima, cidade de Kure, ao lado do esposo Tuniko, da filha Nozomi Nakamura e do genro Shohei Nakamura.

Apesar de ter retornado ao Brasil há mais de dois anos, Ana mantém um contato diário com sua família no outro lado do mundo. A conexão virtual é uma extensão do que ela costumava fazer quando residia no Japão, mantendo-se sempre presente em Alegrete, mesmo que de maneira virtual, para não perder a essência da sua terra natal.

Ao meio-dia de domingo, Ana comemorou pela primeira vez o ano novo com a família por meio de uma vídeo chamada, estendendo a celebração à meia-noite com amigos e familiares no Brasil. As fronteiras geográficas se tornaram virtuais, permitindo que a experiência festiva fosse compartilhada em ambos os hemisférios.

Para 2024, a expectativa é de um reencontro presencial, já que Tuniko planeja vir ao Brasil para se reunir novamente com Ana. A trajetória de Ana Amélia Nakashima destaca a capacidade de manter vínculos familiares e culturais mesmo diante da distância, evidenciando a importância das conexões virtuais na celebração das tradições familiares em diferentes partes do mundo.