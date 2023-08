Uso do cinto de segurança e da cadeirinha salva família em capotamento na RSC 377

Share on Email

O acidente ocorreu no início da tarde deste dia 28 e envolveu um casal e um bebê de um ano, que estavam a caminho de Manoel Viana, provenientes de São Francisco.

A família estava em viagem quando, poucos metros antes do trevo de acesso à cidade de Manoel Viana, o motorista perdeu o controle do veículo, resultando em uma saída de pista, capotamento e colisão com uma árvore. Embora o acidente tenha sido grave, graças ao uso adequado dos dispositivos de segurança, os ferimentos foram leves.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar de Alegrete, que atendeu à ocorrência, ressalta a relevância desses dispositivos de segurança e o papel vital que desempenharam nessa circunstância. O veículo envolvido no acidente foi removido do local por um guincho, uma vez que não apresentava condições para continuar rodando.

Essa ocorrência serve como um lembrete contundente de que a segurança no trânsito não pode ser subestimada. O uso adequado do cinto de segurança e a correta utilização da cadeirinha para bebês não são apenas regulamentações, mas medidas que têm o potencial de salvar vidas e minimizar lesões em casos de acidentes.