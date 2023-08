Museu do Gaúcho e Memorial de Alegrete Ícaro Ferreira da Costa com agenda cheia

Com o objetivo de estreitar os laços entre Museu e escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber que são de fundamentais para reforçar os valores mais genuínos, bem como levar o conhecimento sobre a cultura gaúcha e fomentar nos alunos a necessidade de pertencimento a sua terra, seu espaço, o Museu do gaúcho realiza atividades de engajamento de estudantes.

A agenda do segundo semestre dessa Casa de Cultura está repleta de história, dança, canto, música com as escolas para o mês de agosto e setembro. A diretora, Andreia Marconatto, salienta a importância de levar esses conhecimentos às crianças e jovens para que conheçam e cultuem a tradição gaúcha com seus costumes e valores No dia 23 receberam os professores e alunos do 6° ao 9° ano da EMEB Lions Clube para visita de estudos.