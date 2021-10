Pirâmide financeira é o novo golpe dos estelionatários; alegretense descreve como caiu na fraude

Share on Email

Alegretense faz um alerta sobre mais um golpe. De acordo com a leitora do PAT, que entrou em contato após realizar Boletim de Ocorrência pelo golpe que sofreu, o assunto precisa ficar em evidência para evitar novas vítimas.

A jovem disse que ela e a mãe caíram na conversa dos estelionatários – segundo descreve. A situação envolve uma suposta empresa de investimentos que, através de uma aplicação inicial da vítima, promete que, conforme o valor é o ganho diário e, dentro de um prazo de 40 dias a pessoa pode sacar o valor inicial com todos os ganhos acumulados. O valor funciona numa espécie de pirâmide. Pois de acordo com as tarefas realizadas, seriam os valores, neste caso, o lucro diário.

O mínimo seria de 200 reais com um ganho diário de 20 reais, no mínimo. Essa plataforma teria parcerias com grandes empresas e a forma de apresentação realmente é muito envolvente – diz a alegretense.

Ela pondera que sabe de conhecidos que tiveram prejuízos de até 15 mil reais. Isso, em razão do bloqueio que estaria acontecendo na plataforma próximo do dia em que as pessoas deveriam realizar o saque dos valores ganhos nas compensações das tarefas realizadas. Cada nível é um valor diferente – pondera.

Vários alegretenses teriam feito investimentos nesta empresa que promete valores bem tentadores dentro de uma plataforma que acumula valores e multiplica conforme a realização de tarefas.