Projeto Ciclo Vida e parceiros doam bicicleta para menino na Airton Sena

No final da tarde do último dia 21, o Projeto Ciclo Vida, Coletivo Multicultural e Ferragem Mion doaram uma bicicleta ao menino Rodrigo Titon Ramos, morador do Bairro Airton Sena em Alegrete.

Entrega foi na Ferragem Mion, um dos parceiros do projeto

O projeto que tem objetivo de estimular além do uso saudável da bicicleta a prevenção dos ciclistas em relação aos acidentes no trânsito efetivou sua primeira ação.

Rodrigo tem 10 anos e estuda no Lauro Dorneles, a mãe Maria Cabral trabalha como autônoma e numa consulta na Vida Card, foi atendida pelo médico neurocirurgião Maurizio Padoin, que também integra o projeto.

Durante a consulta, o menino falou do sonho de ganhar uma bicicleta para ir à escola. Foi então que o médico levou o pedido para o projeto. O Ciclo Vida em parceria com o Coletivo Multicultural e Ferragem Mion, reformam bicicletas usadas para doação as pessoas que trabalham com coleta de lixo reciclável.

Dr. Maurizio pediu que o sonho do pequeno Rodrigo fosse realizado e na quinta ele recebeu a tão sonhada bicicleta. O empresário Fábio Mion entregou a bike ao Rodrigo e ainda ofereceu manutenção gratuita ao novo ciclista.

Ana Kátia, emocionada falou dessa primeira ação do projeto. “Nos sentimos realizados em ver o sorriso dele. É gratificante saber da alegria dele e que a partir de agora vai ter acesso a escola com mais comodidade”, destacou.

Rodrigo recebeu a bike na última quinta-feira

Rodrigo e a mãe Maria, ficaram felizes em receber a bicicleta. A Dona Maria disse que não conseguia realizar o sonho do filho e que quando recebeu a ligação do projeto não acreditou. “Eu tô muito feliz. Agradeço de coração todos que me deram essa bicicleta”, comentou Rodrigo.

Primeiras pedaladas do menino foram na Praça da Juventude

Rodrigo adorou a bike

O projeto Ciclo Vida está recebendo bicicletas usadas, que serão reformadas e doadas as pessoas que trabalham na coleta do lixo reciclável em Alegrete. Essa ação é em parceria com a Ferragem Mion e Coletivo Multicultural.

Fotos: reprodução