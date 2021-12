Pirulito que auxilia no emagrecimento

Todo mundo já deve ter visto nas redes sociais o novo pirulito que está encantando várias pessoas, inclusive a cantora Anitta e a famosa Kim Kardashian. Com o verão chegando, o número de pessoas à procura da dieta perfeita e com resultados rápidos aumenta e diversos métodos são experimentados, até mesmo as simpatias começam a fazer parte do processo de emagrecimento.

O pirulito foi desenvolvido pela clínica MAIS*, localizada em São Paulo e é completamente sem açúcar e sem conservantes, e o mais surpreendente é que não é nem um pouco parecido com os remédios. Os sabores variam, podendo ser de frutas como maçã, framboesa ou morango e até mesmo de caramelo. Além disso, o doce leva cerca de 30 minutos para derreter, o que torna a experiência ainda melhor para pessoas que sofrem de ansiedade e/ou passam o dia todo “beliscando” alguma coisa.

De acordo com as promessas feitas pela empresa criadora, o pirulito combate a compulsão alimentar, ajuda a controlar o peso, o colesterol e a retenção de líquido e, o mais importante para as mulheres, colabora com a redução da gordura abdominal.

O diretor da clínica, Newton Morais, explica que quando consumimos o pirulito ocorre à liberação de um peptídeo chamado colecistoquinina que transmite a sensação de saciedade.

Agora, o mais importante que todos querem saber: o valor desse docinho mágico. Os preços variam de acordo com os componentes de cada pirulito, um pacote com 30 pirulitos para ajudar na diminuição de gordura custa 2.300 reais, já o para combater a compulsão alimentar custa R$ 1.400.

Vale lembrar que o pirulito sozinho não vai fazer um milagre na sua vida e deixar o seu corpo escultural, ele precisa estar aliado a uma dieta saudável, a prática de exercícios físicos e a uma boa noite de sono. Confira os ingredientes que podem conter nos pirulitos:

Antocianinas: Responsáveis por auxiliar no controle da glicemia e na diminuição do acúmulo de gordura.

Colecistocinina: Responsável por transmitir o sentimento de saciedade.

Inibidor de Proteinase II: Responsável por diminuir o esvaziamento gástrico e, consequentemente, o apetite.

É importante lembrar que o uso dos pirulitos deve ser recomendado e avaliado por um especialista, pois é ele que recomendará a quantidade e os horários compatíveis com o seu objetivo e organismo.

Geovanna Valério Lipa