Pix foi uma grande invenção, mas é uma máquina para golpes

Uma trabalhadora caiu em um golpe na última semana.

A vítima, de 48 anos, disse aos policiais que estava trabalhando quando recebeu mensagens de um número de telefone, como se fosse o seu filho.

O jovem estaria precisando de valores e, em razão disso a mulher fez uma transferência de R$ 1.330,00, alem disso, a vítima solicitou ajuda à patroa que também fez um pix de R$ 600, 00.

Somente depois de realizar as transferências, a mulher voltou a falar com o filho no número que seria o “anterior “, foi quando soube que havia caído em um golpe.

O filho relatou que não tinha feito troca de número e também, não havia solicitado transferências de valores.

Por esse motivo, a vítima se deu conta que teria caído em um golpe e procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete.

Nos últimos dias, o número de registros de golpes têm sido muito frequentes na DP.